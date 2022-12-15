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15 Aralık 2022 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 20:40:00

Belçika Dışişleri Bakanı: Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağım

Kaynak: AA

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Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib, Türkiye'nin 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığını belirterek, "Ülkem bu konudaki Türk mevkilerinin, Türk otoritelerinin bütün çabalarını tanımaktadır" dedi.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'na misafirperverliği için teşekkür eden Lahbib, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin çok uzun zamandır sürdüğünü ve 2024'te Türkiye ve Belçika'nın iş gücü anlaşmasını kutlayacağını söyledi.

Lahbib, Türkiye'nin Belçika'nın en önemli ticari ortaklarından olduğunu belirterek, iki ülke arasında ilişkinin daha da güçlendirilmesini istedi.

Hem insani hem de iktisadi olarak işbirliğine dikkati çeken Lahbib, "Türkiye gerek NATO bünyesinde, gerek Avrupa Birliği'nde (AB), gerekse birçok uluslararası gündem konusunda beraber çalıştığımız bir ülke. Onun dışında ortak menfaatimizle ilgili Avrupa olsun uluslararası olsun bu konularda istişare ettik." dedi.

Lahbib, görüşmede iki tarafın da çok samimi ve açık bir şekilde endişelerini dile getirdiğini aktararak, "Burada müttefikler arasında hiçbir şekilde çatışma olamaz." ifadesini kullandı.

EGE DENİZİ, MÜLTECİ SORUNU VE DİYALOG

Ege Denizi'ndeki olaylardan Belçika'nın da rahatsızlık duyduğunu belirten Lahbib, buradaki sorunların giderilmesi için diyaloğun gerekliliğine vurgu yaptı.

Lahbib, insanoğlunun da bugüne kadar üstesinden gelmek için en iyi kullandığı aracın diyalog olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle de bizim de müzakere masasında bir arada olmamız gerekir." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşının da görüşmelerde ele alındığını kaydeden Lahbib, Türkiye'nin çabalarıyla, Türkiye ve Türk diplomasisi olmaksızın bu anlaşmanın mümkün olmayacağını dikkati çekti.

İstanbul'da 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen Lahbib, Belçika'nın ne ideolojide olursa olsun teröristlerin peşinde olacağını ve özellikle şiddet ve nefrete karşı Türkiye'nin ve Belçika'nın her zaman ortak kalacağını söyledi.

Lahbib, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini anladıklarını ifade etti.

BELÇİKA, TÜRKİYE'YE GÖÇ KONUSUNDA DESTEK VERMEYE HAZIR

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de olası yeni bir kara harekatı konusundaki endişelerini dile getiren Lahbib, buradaki amacın DEAŞ'a karşı bir mücadele olmasını gerektiğini aktardı.

Lahbib, Türkiye'nin 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkem bu konudaki Türk mevkilerinin, Türk otoritelerinin bütün çabalarını tanımaktadır. Bu bağlamda, bu konuda ülkem hem Türkiye, hem Ürdün, hem de yine aynı şekilde çok sayıda göçmen ağırlayan ülkelere de destek vermek için hazırdır."

"Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağım"

Buraya Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla geldiğini söyleyen Lahbib, Türkiye'ye tekrar ziyaret gerçekleştireceğini, Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacağını belirtti.

Lahbib, Türkiye'nin komşu ülkelere tek taraflı operasyon düzenlemesinin olumsuz sonuçlanabileceği ve bunun olaylara ivme kazandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'daki PKK/YPG terör örgütü üyelerine ilişkin olarak ise Lahbib, şunları kaydetti:

"Soruşturmalar yapıldı ve yalnızca aslında ifade özgürlüğü ve gösteri yapma özgürlüğü kapsamında sonuçlandı. Eğer ki ilave bilgiler varsa sizin buradaki birimleriniz itibariyle ve özellikle de üçlü yapılacak zirvede bu bilgileri almaktan memnun oluruz. Ama şu ana kadarki gerçekleştirilenler gösteri yapma ve aynı zamanda ifade özgürlüğü kapsamındaydı."

Etiketler : Lahbib Türkiye Belçika
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