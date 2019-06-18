Belçika Başbakanı'nın eski danışmanı Debeuf: Mısır bürokrasisi Mursi yönetiminin aleyhinde çalıştı

Belçika Başbakanı Charles Michel'in eski danışmanı ve Tahrir Enstitüsü (TIMEP) Avrupa Direktörü Koert Debeuf, Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 67 yaşındaki Muhammed Mursi'nin, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, darbenin ardından da Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbe döneminde Avrupa'nın ara bulucu rolü oynadığını iddia eden Debeuf, "Ancak (darbenin ardından) Mısır'da işler kötüye gitmeye başladığında Avrupa Birliği (AB) sessizleşmeye başladı. Bu üzücü bir durumdu. Sisi gücünü artırdıkça ve ülkede baskı arttıkça, AB kesinlikle sesini daha da yükseltebilirdi. Şimdi ise tamamen sessizleşti." ifadelerini kullandı.

"AB'nin pozisyonunu açıkça zayıflattı"



"Avrupa'nın darbeci Sisi ile iş birliği yaparak ülkedeki insan hakları ihlallerini görmezden gelmesine" ilişkin bir soru üzerine Debeuf, "Bu durum AB'nin pozisyonunu açıkça zayıflattı." dedi.

Debeuf, AB içinde Macaristan gibi bazı ülkelerde demokrasi sorunu yaşansa da Avrupa'nın genel itibarıyla demokrasi ve insan hakları alanında kredisini koruduğunu savundu.

"İfade özgürlüğünün en çok korunduğu yıldı"



Mursi'nin siyasi kariyerine de değinen Debeuf, "Mursi siyasetçi olarak hatalar yapmıştı. Öte yandan, Mısır bürokrasisi veya kimilerine göre derin devleti onun aleyhinde çalışıyordu. Mursi yönetimi, kendilerine karşı yürütülen faaliyetlerden dolayı işini iyi yapmakta engellerle karşılaşıyordu." şeklinde konuştu.

Debeuf, Mursi yönetimini "siyaset ve özgürlükler açısından harika bir yıl" olarak nitelendirerek "Mursi'nin iktidarda olduğu dönem, ülkede 1952'den beri ifade özgürlüğünün en çok korunduğu yıldı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonunda vefat etti



Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mursi, 3 Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkan Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardından evinden gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.

Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda pazartesi günü vefat etmişti.

Öte yandan Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(AA)