Belarus'taki gösterilerde 173 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de protestoların başladığı günden bu yana 131 polisin yaralandığını, 28'inin ise hala hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için dün yapılan gösterilerde 173 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.
- Belarus'taki gösterilerde 173 kişi gözaltına alındı
- Dünya Bankası: Beyrut'taki patlama 4,6 milyar dolara varan fiziksel hasara neden oldu
- Macron, Fransız işgalinin Lübnan'a istikrar getirmeyen yönetim sistemi üzerinden rol almak istiyor
- Abu Dabi'de patlama: 2 ölü
- Yunanistan'ın Fransa ile yeni bir anlaşma imzalayacağı iddia edildi
- ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 187 bini geçti