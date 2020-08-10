Belarus karıştı! Binlerce kişi gözaltına alındı

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42:00

Belarus'ta düzenlenen izinsiz protestolarda yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı

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Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çemodanova, cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından ülkedeki izinsiz gösterilerde çıkan olaylar sonucunda yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, ülke genelinde 33 yerleşim biriminde dün gece yarısı protestocuların seçim sandıklarının bulunduğu yerlerde ve meydanlarda izinsiz gösteriler yaptığını belirtti. Çemodanova, “Ülke genelinde izinsiz gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Bunların yaklaşık 1000’i Minsk’te, 2 binden fazlası ise ülkenin diğer bölgelerinde gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çemodanova, protestoculara karşı silah kullanılmadığını belirterek, olaylarda ölen olmadığını kaydetti.

Öte yandan Belarus basını Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, gösterilerde 39 polisin ve 50’den fazla protestocunun yaralandığı bildirildi.

TİKHANOVSKAYA: SEÇİM SONUCUNU TANIMIYORUM

Adaylardan Svtelana Tikhanovskaya, gösterilerde polisin müdahalesi sonucunda yaralananlar olduğunu, ancak ölenler olduğuna dair herhangi bir bilginin henüz doğrulanmadığını bildirdi. Tikhanovskaya, “Umarım ölen yoktur çünkü bu sonun başlangıcı olacaktır.” dedi.

Kendilerinin barışçıl bir değişimden yana olduğunu söyleyen Tikhanovskaya, iktidarın zor kullanma yoluna başvurduğunu kaydetti. Tikhanovskaya, iktidarın yönetimi kendilerine barış yoluyla vermesini istedi.

Tikhanovskaya, kesin olmayan seçim sonuçlarını tanımadığını ifade ederek, sonuçlarla ilgili mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"PROTESTO GÖSTERİLERİNE DEVAM ETMEYE HAZIRIZ"

Seçim Karargahı temsilcilerinden Mariya Kolesnikova ise protestolara devam edebileceklerini belirterek, “Biz uzun süren gösterilere ve şimdi olanlara karşı toplumsal tepkiye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9 oy aldığını duyurmuştu.

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