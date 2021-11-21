Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin sağlık sorunları büyüyor

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki lojistik merkezinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 bin civarında kişinin beklediği kapalı alanda yaşam şartları gün geçtikçe zorlaşıyor.

Belarus halkı, Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belarus Sınır Komitesi ve Belarus ordusu sınırda bekleyenlere yardım etmek için seferber olsa da insani ihtiyaçlar artıyor, sağlık sorunları da çoğalıyor.

Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri de belirli aralıklarla maske dağıtıyor.

DSÖ EKİBİ ALANI ZİYARET ETTİ

Sınırda bekleyenlerin bulunduğu alana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti gelerek incelemelerde bulundu.

Heyete, bölgedekilerle ilgili bilgi veren Belarus Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Karayev, buradaki kişilere 24 saat sağlık hizmeti verildiğini, şu ana kadar 100 civarında kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

ZATÜRRE YAYGIN HASTALIK

Bu kişilerin hastaneye kaldırılış sebebinin çoğunlukla zatürre, akciğer ve diğer solunum yolları hastalıkları ile diyabet olduğunu bildiren Karayev, "Ağırlıklı olarak sınırda bekleyenler öksürük, grip, göğüs ve karın ağrısı şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvuruyor. Çocuklar ve hamile kadınlar ise gerektiğinde hastanede tedavi altına alınıyor" sözlerini kullandı.

DSÖ EKİBİ ALANI ZİYARET ETTİ

Sınırda bekleyenlerin bulunduğu alana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti gelerek incelemelerde bulundu.

Heyete, bölgedekilerle ilgili bilgi veren Belarus Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Karayev, buradaki kişilere 24 saat sağlık hizmeti verildiğini, şu ana kadar 100 civarında kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

ZATÜRRE YAYGIN HASTALIK

Bu kişilerin hastaneye kaldırılış sebebinin çoğunlukla zatürre, akciğer ve diğer solunum yolları hastalıkları ile diyabet olduğunu bildiren Karayev, "Ağırlıklı olarak sınırda bekleyenler öksürük, grip, göğüs ve karın ağrısı şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvuruyor. Çocuklar ve hamile kadınlar ise gerektiğinde hastanede tedavi altına alınıyor" sözlerini kullandı.