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12 Kasım 2021 Cuma 17:42:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 17:43:00

Belarus-Polonya sınırında binlerce göçmen çaresizce bekliyor

Kaynak: TRT Haber

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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Polonya, göçmenleri almamakta kararlı. Sınırı geçen bazı göçmenler gözaltına alınırken, atlı sınır muhafızları da ulaşılması zor bölgelerde devriye geziyor.

Dondurucu soğuğa ve zorlayıcı koşullara rağmen Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor. 200 kişilik bir grup daha, sınırdaki kampa ulaştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, Avrupa topraklarına geçmeyi umut ediyor ancak Varşova yönetimi, göçmenlerin geçişine izin vermemekte kararlı.

Sınırı geçen bazı göçmenler gözaltına alınırken, atlı sınır muhafızları da ulaşılması zor bölgelerde devriye geziyor.

BMKG'DAN KINAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ortak açıklama ile Belarus'u kınadı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu bölgesel istikrar için bir tehdit olarak nitelendirirken, Rusya temsilcisi "Bu konu, AB için tam bir utanç." dedi ve sorunun çözümü için diyalog çağrısı yaptı.

KREMLİN: AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATINI SÜRDÜRECEĞİZ

Kremlin'den de Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun "Avrupa'ya Belarus üzerinden doğal gaz akışını keseriz" tehdidine dair açıklama geldi.

Lukaşenko'nun bu konuyu Moskova ile görüşmediğine dikkat çekildi.

Rusya'nın taahhütlerini yerine getireceği ve Avrupa'ya gaz sevkiyatını sürdüreceği belirtildi.

Etiketler : bm birleşmiş milletler balerus avrupa
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