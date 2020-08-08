Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüsü bana kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronavirüse yakalanan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, virüsün kendisine kasıtlı olarak bulaştırıldığını öne sürdü.
Hastalığı belirtisiz olarak atlatan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a röportajında, virüsün ona kasıtlı olarak bulaştırıldığını kaydederek, "Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim" ifadesini kullandı.
Sputnik'in haberine göre, Ülkesinin hiçbir zaman koronavirüsün varlığını reddetmediğini ve en başından itibaren salgına "büyük dikkatle" yaklaştıklarını dile getiren Lukaşenko, Kovid-19'a karşı mücadeleye "soruşturma" gibi yaklaştığını belirterek, "Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı" dedi.
Belarus lideri geçene temmuz ayında Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını duyurmuştu.
- Lukaşenko koronavirüsün kendisine bilinçli olarak bulaştırıldığını iddia etti
- Lübnan 'hidrojen depolandığı' iddialarını yalanladı
- ABD-Meksika sınırında 'en ileri teknolojili tünel' bulundu
- Trump: Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim
- Trump, Paris'teki Beyrut'a destek konferansına katılacak
- Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında