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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan rest: Kimseyi uyarmak zorunda değiliz
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24 Eylül 2020 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 14:16:00

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan rest: Kimseyi uyarmak zorunda değiliz

Kaynak: AA

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Belarus'taki seçimleri kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve yemin ederek görevine başlayan Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı yemin törenini duyurmadıkları için bazı devletlerin 'şikayetçi' olduğunu ifade etti. Lukaşenko, "Belarus yasalarına göre Batı devletlerini, hatta genel olarak kimseyi uyarmak zorunda değiliz. Bu bizim ülkemizin iç meselesidir." açıklamasında bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Çin Büyükelçisi Cui Qiming’i kabulünde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı yemin törenini gizli yaptığı" iddialarına cevap verdi.

Bazı devletlerin, özellikle de komşu ülkelerin Belarus ile ilgili yapıcı olmayan tutuma sahip olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, Polonya, Litvanya, Ukrayna, Çekya ve bazı devletlerin kendilerine ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı yemin törenini bildirmediği için kızgın ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Lukaşenko, "Belarus yasalarına göre Batı devletlerini, hatta genel olarak kimseyi uyarmak zorunda değiliz. Bu bizim ülkemizin iç meselesidir. Törenin 'sır' içinde yapıldığı konusunda eleştiri var. Yemin törenine askerlerle birlikte yaklaşık 2 bin kişi davetliydi. Böyle bir sırrı saklamak neredeyse imkansız." diye konuştu.

"KİMSEDEN MEŞRUİYETİMİ TANIMASINI YA DA TANIMAMASINI İSTEMEDİK"

Batılı devletlerin cumhurbaşkanlığının meşruiyetini tanımadığını anımsatan Lukaşenko, "Tanımıyoruz diye bağırıyorlar. Biz kimseden seçimlerimizi tanımasını ya da tanımamasını, yeniden seçilen cumhurbaşkanının meşruiyetini tanımasını ya da tanımamasını istemedik. Önemli olan, bunun ülkemizin anayasasına uygun olmasıdır." şeklinde konuştu.

İlk defa yemin töreni yapmadığı için bu olayı büyütmediklerini ve bunun bir "sır" olmadığını vurgulayan Lukaşenko, tören öncesinde geleneksel olarak şehrin her yerinde konvoyla dolaştıklarını ve insanların bunu gördüğünü dile getirdi.

Lukaşenko, bu törenin sır gibi gösterilme çabasının hafta sonu sokağa daha çok protestocu çıkmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

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