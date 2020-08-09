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09 Ağustos 2020 Pazar 15:06:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 15:16:00

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'den gerçekleri özetleyen bir mektup aldık

Kaynak: AA

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin kendisi için en zorlarından biri olduğunu söyledi. Ayrıca Lukaşenko, ülkesinde yakaladıkları Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı asker ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gerçekleri özetleyen bir mektup aldıklarını ve Soruşturma Komitesinin durumu incelediğini ifade etti.

Lukaşenko, cumhurbaşkanlığı seçimi için başkent Minsk’te Belarus Devlet Kültürfizik Üniversitesindeki sandıkta oyunu kullandı.

Oylama sonrasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, ülkede seçim esnasındaki sakin durumun kontrolden çıkmayacağını belirtti.

Seçimlerden sonra ülkenin bir tür çatışmaya sürükleneceğini söylemek için hiçbir neden olmadığını vurgulayan Lukaşenko, "Durum küçümsenemez ancak yarından itibaren ülkenin kaosa sürükleneceğini, bir tür çatışma veya iç savaş olacağını söylemek için kesinlikle bir gerekçe yok. Bunu içtenlikle söylüyorum ve garanti ediyorum." ifadesini kullandı.

Rakiplerinin ve herkesin yasalara uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Lukaşenko, yasalara aykırı olarak herhangi bir baskıya girişmediklerini ve girişmeyeceklerini söyledi.

Gazetecilerin bu seçim kampanyasının kendisi için zor olup olmadığını sorması üzerine Lukaşenko, "Bunun en zoru olduğunu söyleyemeyeceğim fakat en zorlarından bir tanesi." dedi.

Ayrıca Lukaşenko, ülkesinde yakaladıkları Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı asker ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gerçekleri özetleyen bir mektup aldıklarını ve Soruşturma Komitesinin durumu incelediğini ifade etti.

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