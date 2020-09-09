Lukaşenko 'bunu göz ardı etmiyorum' dedi ve sinyali verdi

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09 Eylül 2020 Çarşamba 17:33:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 17:33:00

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, erken cumhurbaşkanlığı seçimi sinyali verdi

Kaynak: AA

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede anayasa değişikliği yapıldıktan sonra erken cumhurbaşkanlığı seçimini göz ardı etmediğini bildirdi.

Lukaşenko, Rus medyası temsilcilerine verdiği röportajda, ülkede “renkli devrim” yapılması için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.

Ekonominin en azından çalıştığına dikkat çeken Lukaşenko, “Ukrayna’da, Ermenistan'da olduğu gibi renkli devrim için klasik bir neden yok. Eğer insanlar işsizse ve yiyecek bir şey yoksa o zaman sorun vardır.” dedi.

Lukaşenko, yeni anayasada cumhurbaşkanlığı seçiminin detaylı olarak yer alması gerektiğini ifade etti.

Yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğu mesajını veren Lukaşenko, “Erken cumhurbaşkanlığı seçimine meyilliyim. Bunu göz ardı etmiyorum.” diye konuştu.

Lukaşenko, erken seçim için herhangi bir tarih vermeyerek öncelikle anayasanın kabul edilmesi, ardından yerel seçimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Eğer yapılacaksa cumhurbaşkanlığı seçiminin parlamento seçimlerinden önce yapılması gerektiğini ifade eden Lukaşenko, yeni cumhurbaşkanı belirleninceye kadar mevcut parlamentonun çalışması gerektiğine de dikkat çekti.

"SLAV ÜLKELERİNE GÜÇLÜ LİDER GEREK"

Lukaşenko, yeni anayasada yönetim organlarının yetkilerinin yeniden belirlenmesi ancak cumhurbaşkanlığının güçlü rolünün kalması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, “Rusya, Belarus, Ukrayna. Bunlar, belirli yetkilere sahip güçlü lidere gerek duyulan Slav devletlerdir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz için sokaklara çıkan protestoculara ilk günlerde polisin sert müdahale ettiğinin hatırlatılması üzerine Lukaşenko, polisin yasalara uygun olarak görevini yaptığını ifade etti.

Lukaşenko, protestocuların Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri yaptığı esnada elinde otomatik silah ile görülmesine de açıklık getirdi.

Gösteriler esnasında sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden kendisinin korktuğuna ve kaçtığına dair doğru olmayan haber yayıldığını hatırlatan Lukaşenko, “Yerimde olduğumu, korkmadığımı ve korkak olmadığımı gösterdim.” diye konuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

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