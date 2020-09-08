  • BIST
    1089.6
  • Dolar
    7,4907
  • Euro
    8,8298
  • Altın
    465,5720
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi
ABD, Kudüs kararını pekiştirmek için İsrail'deki büyükelçiliğine ait konutu sattı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek
Nihat Doğan'ın acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu
Fas'taki 'Libya Diyalog Toplantısı'nda' önemli anlaşmalara varıldı
Adalet Bakanlığı: Karantina kurallarına uymayanlar hapis cezasına çarptırılabilir
Trump kampanyasına mal varlığından 100 milyon dolar aktarabilir
Pompeo'dan 'İran'ın belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığı' iddiası
Erbaş'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
ABD'de yeni başkanı Trump mı, Biden mi olacak?
Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü 7 yaralı var
Banka aracından 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi parayla iş kuracakmış
Bakan Koca: Son 24 saatte 1761 kişiye koronavirüs tanısı konuldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
Türkiye, Libya Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapan Fas'ın yapıcı tutumundan memnun
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri
İngiltere: Kaşıkçı cinayeti konusunda sürekli şeffaf soruşturma çağrısında bulunduk
Bakan Altun, AA'nın ardından TRT muhabirinin hedef haline getirilmesini kınadı
Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
MEB'den yüz yüze eğitim kararı
Amerikan Forbes dergisi yazdı: Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti
ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
Rus piyasaları kan kaybediyor
08 Eylül 2020 Salı 22:13:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 22:13:00

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Rus kurumları ve yönetimiyle birlikte ne düşünceye ulaştık biliyor musunuz? Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestoların bir sosyal medya uygulaması üzerinden koordine edildiğini belirterek, "Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." dedi.

Lukaşenko, bazı Rus medyası temsilcilerine verdiği röportajda protestolar nedeniyle ülkede meydana gelen siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına yönelik protestoların sosyal medya üzerinden koordine edildiğini anlatan Lukaşenko, bu yöntem karşısında Rusya’nın da baş edemeyeceğini vurguladı.

Bu hususta pek çok devlet başkanı ile görüştüğünü aktaran Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bu yönteme karşı duramayacağı konusunda uyardığını dile getirdi.

Lukaşenko, "(Sosyal medya uygulaması) Telegram kanallarına karşı nasıl direniyorsunuz? Bu kanalları engelleme yeteneğiniz var mı? Hiç kimse bu kanalları engelleyemez, hatta bu ağı yaratan bile." ifadelerini kullandı.

Telegram uygulamasındaki bazı kanalların protestoların organizasyonunda başrol oynadığını vurgulayan Lukaşenko, bu yöntemi ABD’nin düşündüğünü ve şimdi Belarus’ta bunu uygulayarak başardığını ifade etti. İnterneti kesmenin bir faydası olmayacağını kaydeden Lukaşenko, Polonya’dan yönetilen bu kanalların yine de kapatılamayacağını dile getirdi.

Rusya’nın da yakın bir zamanda birdenbire bazı siyasi olaylar yaşayacağını savunan Lukaşenko, "Rus kurumları ve yönetimiyle birlikte ne düşünceye ulaştık biliyor musunuz? Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." diye konuştu.

MİNSK’TEKİ PROTESTO EYLEMLERİNDE GÖZALTI

Öte yandan muhalefetin oluşturduğu Yönetimi Devralma Koordinasyon Kurulu üyesi Mariya Kolesnikova'nın Belarus-Ukrayna sınırında gözaltına alınmasını protesto etmek üzere başkent Minsk'te sayıları 200’ü bulan çoğunluğu kadın bir grup, sokaklarda izinsiz eylem düzenledi. Polisin müdahale ederek dağıttığı protestocu grup arasından bazı kişiler gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER