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21 Ağustos 2020 Cuma 18:35:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 18:35:00

Belarus: AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz

Kaynak: AA

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Belarus Dışişleri Bakanı Makey, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımlarının ilk olmadığını belirterek, “Öncekiler gibi bunların da üstesinden geleceğiz.” dedi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılan protestolar nedeniyle Avrupa Birliğinin(AB) Belarus hakkında aldığı yaptırım kararlarını değerlendirdi.

Minsk yönetimine karşı yaptırımların bütün tarafları kayba uğratacağını belirten Makey, “Bunlar tarihimizdeki ilk yaptırımlar değil ve tarihimizde son da olmayacak. Öncekiler gibi bunların da üstesinden geleceğiz. Bu eylemlerin sonucu belli. Kesinlikle hep birlikte zaman kaybedeceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia ederek, protesto gösterilerine başlamıştı.

19 Ağustos’ta AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

AB tarafından da Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı belirtilmişti.

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