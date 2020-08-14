Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni bu hale geldi

Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'taki hasar görüntülendi
Yunan fırkateyni Limnos, Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize kalkışınca fırkateynimiz TCG Kemal Reis tarafından önleme yapıldı. Önleme sonrası bakıma alınan Limnos'taki hasar görüntülendi. Twitter'da Limnos'un kullanılamaz hale geldiği fotoğrafları gören Yunanlılar donanmalarına ateş püskürdü. Bazı Yunan kullanıcılar 'Bu donanma ile mi Türkiye'nin karşısına çıkacağız' deyip hükümeti sert bir şekilde eleştirdi.
Yunan fırkateyni Limnos’daki tahribat görüntülendi. Oruç Reis sismik araştırma gemimize tacize giden fırkateyn Türk fırkateyni TCG Kemal Reis tarafından önlenmiş bu sürtüşmede Limnos ciddi zarar alıp kızağa çekilmişti.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Limnos adlı fırkateynin son hali Yunan basınında çıkan kullanılamaz hale geldi iddialarını doğruladı. Fırkateyn’in ön tarafı ciddi zarar almışken Yunanistan tarafından limana götürülüp bakıp çalışmalarına başlandığı ortaya çıktı.
LİMNOS'UN BURNU KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yunanistan'ın böyle bir işe kalkışıp rezil olması Yunan kamuoyunu da rahatsız etmiş durumda. Twitter'da birçok Yunan kullanıcı kendi askerlerini iş bilmezlik ile suçlarken 'Bu donanma ile mi Türkiye'yi durdurmayı planlıyoruz' sorusuyla tepkilerini gösterdiler.
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