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30 Kasım 2023 Perşembe 15:26:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 15:26:00

Bebek katili Netanyahu, Binken ile görüşmek istiyor

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katıldığı Savaş Kabinesi toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda "bir sonraki aşamayı" görüşmek istediğini belirtti.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken, Netanyahu başkanlığındaki Savaş Kabinesi toplantısına katıldı.

Öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, Savaş Kabinesi toplantısına geçmeden Blinken ile yaptıkları görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden ve Blinken başta olmak üzere Washington yönetimine teşekkür etti.

"İnsani aranın" ardından Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlayacakları mesajını sık sık yineleyen Netanyahu, "Sizinle (Gazze'ye yönelik yeni saldırılar) bir sonraki aşama hakkında konuşmak isterim." ifadesini kullandı.

Blinken, Savaş Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmiş ve burada yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde izlenecek yol haritası hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtmişti.

Etiketler : blinken netanyahu israil abd
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