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Beasley milyarderlere seslendi: Trilyon dolarları olanlar umursuyor gibi davranmayın
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16 Ekim 2020 Cuma 21:45:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 21:45:00

Beasley milyarderlere seslendi: Trilyon dolarları olanlar umursuyor gibi davranmayın

Kaynak: AA

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Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, milyarderlere açlıkla mücadelede milyonlarca hayatı kurtarmak için yardımlarını artırmaları çağrısında bulundu.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, başında olduğu WFP'nin Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında milyarderlere seslendi.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna ve sadece ABD'de 3 ya da 4 milyarderin mal varlığının toplamının trilyonu geçtiğine dikkati çeken Beasley, "Verileri kurumsal kar için manipüle eden teknoloji devleri, neden bu verilen bir kısmını hayat kurtarmak için kullanmıyor." dedi.

Beasley, "Şu an milyarderlere sesleniyorum. Lütfen yardım edin, insanlığın bu yardıma ihtiyacı var, bu tek seferlik bir talep. Dünya bir dönüm noktasında ve milyarderlerin insanlığa yardımlarını artırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın." diye konuştu.

Bazı milyarderlerin salgın döneminde sadece 4 ayda trilyon dolar kazandığına işaret eden Beasley, "Trilyon istemiyorum, insanlığın 2. Dünya Savaşı'ndan beri karşı karşıya olduğu en büyük felaketlerden biri karşısında milyonlarca insani kurtarmak için bir birkaç milyar dolara ihtiyacımız var." dedi.

WFP'ye göre, bu yıl 265 milyon kişinin salgın nedeniyle açlık riskiyle karşı karşıya kalma riski bulunuyor, savaş bölgelerindeki milyonlarca kişi her geçen gün kıtlığın eşiğine sürükleniyor ve kronik açlık çekiyor.

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