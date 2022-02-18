VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti
TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması
Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı
Akdeniz'de can pazarı!
Kardeş ülkeye hibe edildi!
ABD medyası işgal için yeni tarih verdi!
19 ilde sahte para operasyonu
PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi
FETÖ itirafçılarına 'Çözülmeyin' talimatı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın
"Good bye Turkey, hello Türkiye"
Bakan Nebati'den önemli vergi ve kalkınma açıklaması
"Ukrayna'da Türk SİHA'ları konuşuluyor"
İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması:
22 sektörden milyonlarca dolarlık ihracat!
"Buna derhal son verilmeli"
Araba alacaklara müjde! Talep patlaması yaşanabilir
Avrupa ülkesinden sürpriz karar
SiHA'lara yerli ve milli optik sistem
Kravata iyi hal yok!
Elektrikte indirim!
"Korkunç şeyler göreceksiniz, hazır olun"
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
18 Şubat 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 15:30:00

BBC böyle duyurdu! "Good bye Turkey, hello Türkiye"

ABONE OL

İngiliz BBC televizyonu, Türkiye'nin İngilizce adı olan 'Turkey'i değiştirerek, 'Türkiye' adı altında yeniden markalaşmaya çalıştığını yazdı.

İngiliz BBC, Türkiye'nin "Turkey" adını değiştirmek için Birleşmiş Milletler'e (BM) yapmaya hazırlandığı başvuruyu haberleştirdi.

Haber başlığında "Goodbye Turkey, hello Türkiye (Güle güle Turkey, hoş geldin Türkiye)" ifadesi kullanılırken, Türkiye'nin dünyada değişen imajından da bahsedildi.

"Türkiye, uluslararası alanda 'Turkey' olarak tanınan adını 'Türkiye' olarak yeniden markalaştırıyor. Ancak bu değişikliğin yalnızca bir fonetik telaffuzdan çok daha fazlasını temsil ettiği düşünülüyor" ifadesinin kullanıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin, özellikle savunma sanayiinde ve diziler aracılığıyla kültür/sanat alanında yurt içi ve yurt dışında attığı adımlar hatırlatıldı.

Video haberde, Türkiye'ye ait resmi kurumların İngilizce yayın yapan sosyal medyalarında, sıklıkla "Türkiye" ifadesini kullanmaya başladığı belirtildi.

Etiketler : İngiliz BBC Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkey
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
Yer gök aşk

Yer gök aşk
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
‘Kadın' Fransa'da

‘Kadın' Fransa'da
Sit-com'da yol alamadık

Sit-com'da yol alamadık
Boğaz'da yemek

Boğaz'da yemek
Zirveyi kaptırmadı

Zirveyi kaptırmadı
Kara Tahta'da buluştular

Kara Tahta'da buluştular
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER