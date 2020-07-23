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23 Temmuz 2020 Perşembe 19:48:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 19:48:00

Bayramov: Türkiye, kötü günde Azerbaycan'ın yanında oldu

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dışişleri ve savunma bakanlarının açıklamaları, kardeş Türk halkının kötü günde gösterdiği desteğin, Azerbaycan'ın yanında olmasının açık örneğidir." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Türk yetkililerden gelen destek mesajlarının kardeş Türk halkının kötü günde Azerbaycan'ın yanında olmasının açık örneği olduğunu ifade etti.

Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, göreve atandıktan sonra diplomatik misyon temsilcilerinden ilk olarak Türk Büyükelçisi ile görüşmesinin tesadüf olmadığını, bunun iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik iş birliği ilişkilerinin tezahürü olduğunu belirtti.

İki ülke arasında tüm alanlarda yüksek düzeyde iş birliği olduğunu hatırlatan Bayramov, bu iş birliğinin bundan sonra da gelişeceğinden emin olduğunu vurguladı.

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Azerbaycan sınırına gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bayramov, "Olayları analiz ederken bu saldırı girişiminin önceden planlanan bir provokasyon olduğu açıkça görülüyor. Çok sayıda devlet ve uluslararası kuruluş Azerbaycan'ı destekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dışişleri ve savunma bakanlarının açıklamaları, kardeş Türk halkının kötü günde gösterdiği desteğin, Azerbaycan'ın yanında olmasının açık örneğidir." ifadelerini kullandı.

Son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerinde Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine ve sivil gösteri düzenleyen Azerbaycanlılara Ermeniler tarafından saldırılar düzenlendiğini belirten Bayramov, bu ülkelerin Viyana Konvansiyonu gereği diplomatik temsilcilik binaları ile diplomatların can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını kaydetti.

Bayramov, yurt dışında radikal Ermeni grupların son zamanlarda daha aktif hale geldiğini ve bunların Azerbaycan temsilciliklerine yeni provokasyonlar düzenleme ihtimali bulunduğunu bildirdi.

Büyükelçi Özoral da Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan askerler için taziyelerini ileterek Azerbaycan'ın kederinin Türkiye'nin de kederi olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın haklı davasını savunmak ve bu mücadelede Azerbaycan'ın yanında olmak için Türkiye'den çok sayıda başvuru yapıldığını bildiren Özoral, bunun iki ülkenin "bir millet, iki devlet" olmasının göstergesi olduğunu belirtti.

Özoral, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bayramov'u Türkiye'ye davet ettiğini iletti, Bayramov da daveti kabul ederek en kısa zamanda bu ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

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