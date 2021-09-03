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03 Eylül 2021 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 18:25:00

Bayraktar Akıncı Atina'da endişe yarattı

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Yunan basını Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı sayfalarına taşıdı. Türk savunma sanayiinde gelinen noktanın Atina'da yarattığı endişe, bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Yunan To Vima gazetesi "Türk dronlarına Yunan cevabı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin 100'den fazla İHA'sı olduğunu hatırlattı.

Yunanistan'ın Türk savunma sanayiindeki tüm adımları yakından takip ettiğini vurguladı.

Atina'nın son bir yılda İHA alanındaki boşlukları doldurmak için attığı adımları yazdı.

Bu çerçevede 2002'de satın alınan Fransız yapımı Sperwere tipi 8 adet İHA modernize edilecek.

KARA KUVVETLERİ YENİ UÇAKLAR ALACAK

Ta Nea gazetesi de Akıncı TİHA'ya ilişkin haberinde, Yunan ordusundaki insansız Sperwere uçağının modernizasyonun yanı sıra Kara Kuvvetlerinin yeni uçaklar alacağını yazdı.

Habere göre, bu araçların elektronik sistemleri ve yerdeki istasyonlarında ileri teknoloji kullanılacak.

Böylece Yunan ordusu gözetleme ve istihbarat alanlarında gerekli olan modern imkanlara sahip olacak.

Yunan ordusunun ayrıca İsrail'den 40 milyon euro karşılığında 3 yıllığına 2 adet Heron İHA kiraladığı hatırlatıldı.

İskiri Adası'na konuşlandırılan bu İHA'lar sayesinde Ege'de hava gözetleme alanında fark yaratılmasının beklendiği belirtildi.

Yunan basınına göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı ayrıca diğer bakanlıklarla iş birliği halinde Yunan İHA'larının yapılması ve üretilmesi için çaba harcıyor.

Etiketler : Yunan basını envanter Akıncı Taarruzi Yunan ordusu İnsansız Hava Aracı (İHA) TİHA
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