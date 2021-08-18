Batı'ya mavi boncuk

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın temsilcileri, Afganistan devlet televizyonu ve Tolo TV'te iki kez canlı yayına çıkarak ülkede genel af ilan edildiğini açıkladı. Devlet memurları ve özel sektör çalışanlarını gündelik işlerine dönmeye çağıran Taliban kültürel işler sorumlusu Enamullah Samangani, "Şeriat çerçevesinde kadınlar da hükümet yapısı içerisinde yer almalılar" dedi. Taliban'ın basın ekibinden Abdul Hak Hammad de Tolo TV'nin kadın muhabirine röportaj verdi. Akşam'ın haberine göre, Hammad, "Kimsenin malına ırzına dokunmayacağız. İntikam peşinde değiliz. Ülke artık daha güvenli" dedi. Akşam saatlerinde Katar'da yapılan barış görüşmelerinden dönen Taliban heyeti ise basın toplantısı düzenledi. Sözcü Zabihullah Mujahid, "ABD de dahil olmak üzere uluslararası temsilciliklere zarar vermeyeceğiz. Şeriat çerçevesinde kadınların haklarına saygılı olacağız. Bize karşı yıllardır savaşan askerlerin hepsi affedilecek. Herhangi bir başka milletten kimseye zarar verilmeyecek" dedi.

HEM ILIMLI HEM TEMKİNLİ

Taliban'ın ilk mesajları olumlu karşılandı. Ancak örgütün ülkeyi idare ettiği 1996-2001 yılları arasındaki dönemdeki uygulamalar, bu mesajların temkinli karşılanmasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD ordusu Kabil'de sahada Taliban ile iletişim kurdu. Katar'da da iletişim kurduk. Afganistan'da tutumumuz, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak" dedi. Price, Afganistan'da 'lider' olarak kimi tanıyacaklarına ilişkin bir soru üzerine de, "bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşı Çavuşoğlu dahil çok sayıda dışişleri bakanı ile görüştüğünü ifade etti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Taliban'ı Afgan hükümeti olarak tanıyıp tanımama konusunda karar vermek için henüz doğru zaman olmadığını vurguladı. Rusya, Afganistan'ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu. Çin ise Afgan halkının istek ve tercihine saygı duyduğu belirtildi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Taliban, yabancılarla çalışan Afgan vatandaşlarına da güvence verdi. Amerika'nın Sesi kanalı, Taliban'ın Kabil'de denetimi ele aldıktan sonra olay yaşanmadığını duyurdu. Haberde önceki gün büyük izdiham yaşanna ve 5 kişinin öldüğü Kabil Uluslrarası Havalimanı'nında dün kontrolün sağlandığı ve ABD, Almanya, Fransa, İsveç, Avustralya gibi ülkelerin diplomat ve askerlerinin yanı sıra Afgan vatandaşlarının da yurtdışına tahliyelerinin yeniden başladığı belirtildi. Havalimanının sivil uçuşlarda kullanılan kısmının şu aşamada kapalı.