Batı'da İsrail'e dur diyen biri var! İspanya AB'yi Gazze'de 'katliamı' durdurmaya çağırdı

Batı'da İsrail'e "dur" diyen biri var! İspanya AB'yi Gazze'de 'katliamı' durdurmaya çağırdı

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşananları "uluslararası toplumun görmezden gelemeyeceğini" ifade eden Diaz, "Avrupa Birliği (AB), İsrail'in katliama neden olan planlarını durdurmasını talep etmeli." değerlendirmesine yer verdi.

Diaz ayrıca, ülkesinin ve AB'nin "barış için acilen harekete geçmesi gerektiğini" kaydetti.

Daha önce de AB Komisyonunun Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını dondurma kararını, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir." sözleriyle eleştiren Diaz, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." demişti.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.