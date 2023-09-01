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01 Eylül 2023 Cuma 18:33:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 18:33:00

Batı Şeria'da ve Gazze'de İsrail şiddeti bitmiyor: 9 Filistinli yaralandı

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 9 kişi yaralandı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda Filistinli, her hafta cuma günü olduğu gibi Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerine bu hafta da devam ederken, Gazze Şeridi'nde ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

Batı Şeria'daki gösterilerde Filistinliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Decn ve Karyut ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum beldelerinde bazı toprakların Yahudi yerleşim birimi kurulması için el konulması tehlikesi altında bulunmasına tepki gösterdi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı metal mermilerle müdahale etti.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA 7 FİLİSTİNLİYİ YARALADI

Kefr Kaddum Halk Direniş Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinde 7 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığı, onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Nablus'un güneyindeki Karyut beldesinde ise Filistinliler ile İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıktı.

Filistinli aktivist Beşar el-Karyuti, İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Beyt Decn beldesindeki gösterilerde de onlarca Filistinli gösterici göz yaşartıcı gazdan etkilendi, sağlık ekipleri söz konusu kişilere olay yerinde müdahale etti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen kimyasal madde katılmış pis kokulu suyla müdahale ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

GAZZE'DEKİ GÖSTERİLERDE 2 KİŞİ YARALANDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise Filistinliler, İsrail ile Gazze'yi ayıran çitlerin yakınında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenledi.

İsrail güçleri, çitlere yaklaşan, lastik yakan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericilere gerçek, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Biri ayağından gerçek mermiyle, diğeri kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanan 2 Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Etiketler : gazze filistin israil
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