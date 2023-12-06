Batı Şeria'da iki Filistinli katledildi
Kaynak: AA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.
Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.
Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.
İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.
- İşgalci İsrail'den Gazze'deki sivillere saldırı... 250 yer bombalandı
- Ukrayna'dan karşı saldırı... 41 İHA ve bir savaş uçağı imha edildi
- Almanya'da skandal... Vatandaşlık için İsrail'e destek zorunluluğu
- İsrail'den yeni katliam açıklaması: Üçüncü aşamaya geçtik!
- Batı Şeria'da iki Filistinli katledildi
- İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivilleri katlediyor