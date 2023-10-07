Batı Şeria'da gerilim tırmandı: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Beldedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi.
Filistinliler ile yerleşimciler arasında çıkan olayların ardından İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı.
Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivistlerden Beşşar el-Karyuti de İsrail askerlerinin, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki bazı Filistinli beldelere girişleri kapattığını dile getirdi.
Karyuti, yerleşimcilerin bu beldelere saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentinin Yasuf beldesinde düzenlediği saldırıda, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin de olaylarda kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği kaydedildi.
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