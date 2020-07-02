  • BIST
    115315
  • Dolar
    6,8524
  • Euro
    7,7138
  • Altın
    389,9940
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı!
Kovid-19 aşı çalışmalarında önemli adım
TBMM Başkanı Şentop'tan Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'a tebrik telefonu
Batı Şeria'da genel karantina uygulanacak
Cezayir'den Fransa'ya 'Libya' suçlaması
5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
ISS'deki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Fed tutanakları yayımlandı
BM: Küresel turizm 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabilir
Putin, 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilecek
ABD-Meksika-Kanada Anlaşması yürürlüğe giriyor
Konaklama tesislerine 'sertifika' zorunluluğu
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'dan Almanya'ya çalışma ziyareti
'Bana bulaşmaz' diyenler dikkat! Koronavirüs haritası güncellendi
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
Fransa'da salgında ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi
Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Libya Başbakanı Serrac ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan: Onlar film çevirsinler, biz tarih yazacağız
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 58 sığınmacı kurtarıldı
Türkiye'den ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki
Başkan Erdoğan Katar'a gidecek
ABD'nin yakışıksız çıkışına Türkiye'den jet cevap! 'Karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde'
02 Temmuz 2020 Perşembe 00:37:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 00:37:00

Batı Şeria'da genel karantina uygulanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Batı Şeria'daki 11 kentin 5 gün boyunca kapatılacağını, bu kapsamda şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın da durdurulacağını belirtti.

Mulhim, fırın, eczane ve bakkalların ise yasağın kapsamı dışında tutulacağını ifade ederek, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bu adımın atıldığını kaydetti.

VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs dahil ülkedeki vaka sayısının 3 bin 95’e yükseldiğini açıkladı.

Virüse yakalananlardan 634'ünün iyileştiğini aktaran Bakanlık ayrıca, işgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısını 2 bin 765, can kaybını ise 9 olarak açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER