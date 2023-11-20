VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zonguldak'ta batan gemi aranıyor... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi
Borsa haftaya 7.918,31 puandan başladı
Güney Kore'den çarpıcı Kuzey Kore iddiası: Casus uydu fırlatacak
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! MSB duyurdu
Konya'da 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
20 Kasım 2023 Pazartesi 10:14:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 10:14:00

Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 215 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı El-Arrub Filistin Mülteci Kampı girişine yakın bir yerde Filistinli Muhammed Adil es-Serahin'in kullandığı araca yoğun şekilde ateş açtı.

Saldırıda, 21 yaşındaki Serahin ağır yaralandı. İsrail askerleri, ambulans ekiplerinin olay yerine yaklaşmasını ve ilk yardımda bulunmasını engelledi. Ağır yaralı Serahin birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin aracına ateş açarak öldürdüğü Muhammed Adil es-Serahin'in naaşının teslim alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 215 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : israil filistin batı şeria
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX