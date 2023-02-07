Batı Balkan ülkeleri Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı

Bosna Hersek'teki yardım derneği Pomozi.ba, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım toplama kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 100 bin vatandaş çağrı yoluyla yardımda bulundu. Çağrı yoluyla toplanan miktar 100 bin avroyu bulurken, derneğin banka hesaplarına yatırılan miktar 150 bin avroyu geçti.

Bosna Hersek İslam Birliği, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere, "Boşnaklardan sevgiyle" mesajıyla insani yardım toplamaya başlandığını duyururken, kampanya kapsamında cuma günü namaz çıkışı yardım toplanacak.

Bosna Hersek'teki Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED), Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek (UİD BiH), Stari Grad Belediyesi gibi birçok kurum ve kuruluş da yardım kampanyaları başlattı.

KARADAĞ VE SIRBİSTAN'DA DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TOPLANIYOR

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Karadağlılar, depremzedelere yardım için stant kurdu.

Gönüllü vatandaşların çalıştığı stantta giyecek, ayakkabı ve battaniye gibi yardımlar toplandı.

Karadağ İslam Birliği, Türkiye'deki depremzedeler için insani yardım toplandığını duyururken, ülkeden ilk arama kurtarma ekibi ve itfaiye erlerinin bu akşam Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çok sayıda yardım kampanyası düzenlenirken, Novi Pazar'da faaliyet gösteren Orta Yol Derneği tarafından depremzedeler için giyecek, battaniye ve hijyen malzemeleri toplanmaya başlandı.

Dernek temsilcilerinden Haris Hudovic, deprem bölgesinde havanın oldukça soğuk olduğuna işaret ederek, banka hesapları üzerinden maddi yardım da topladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinde ise anı defteri açılırken, deftere duygularını yazmak isteyen vatandaşları Büyükelçi Yavuz Selim Kıran karşıladı.

KUZEY MAKEDONYA, ARNAVUTLUK VE KOSOVA'DA ÇOK SAYIDA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından harekete geçti.

Bu kurum ve kuruluşlar, depremzedeler için yardım toplama kampanyaları başlatırken, bu kapsamda nakdi bağışın yanı sıra çadır, gıda, meşrubat, hijyen malzemesi, bebek bezi, giysi, battaniye gibi temel ihtiyaçlar da toplanıyor.

Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplayan kurumlar arasında Kuzey Makedonya Kızılhaçı, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB), Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO), Legis, Kalliri i Miresise gibi birçok kuruluş yer alıyor.

Bu kapsamda Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda yardım ve bağış toplama standı da kuruldu.

Sivil toplum kuruluşlarının dışında hükümet, belediyeler ve farklı devlet kurumları da hem nakdi yardım topluyor hem de arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderiyor.

Arnavutluk genelinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, Türkiye'ye yardım kampanyaları başlatarak, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bağışlar kabul etmeye devam ediyor.

Arnavutluk'taki Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED), Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı), Miresia Vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için yardım ve bağış toplayan kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor.

Bazı kuruluşlar nakdi yardım, bazıları da yardımları giysi, hijyen malzemesi, çadırlar şeklinde topluyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Prizren Esnaf Derneği işbirliğinde de depremden etkilenen bölgelerdeki halka destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kosova İslam Birliği de yardım kampanyası başlattığını ve ülkenin tüm camilerinde cuma hutbesinde Türkiye'ye destek organizasyonu düzenleyeceklerini duyurdu.

Priştine Gerçek ve Prizren Empati Dernekleri, sivil toplum kuruluşları işbirliğinde başlattıkları yardım kampanyası ile deprem bölgesine bot, kullanılmamış kıyafet, battaniye, elektronik cihaz gibi çeşitli malzemeler temin etmeye çalışıyor. Toplanan yardımın ülkedeki Türk kurumlarının koordinasyonuyla en kısa sürede Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

BOSNA HERSEK'TEN EKİPLER YOLA ÇIKTI

Bu arada, Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) 22 kişilik ekip Banjaluka'daki havalimanından Türkiye'ye hareket ederken, bir arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu ekibi RS Başkanı Milorad Dodik ve Banjaluka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic uğurladı.

Bosna Hersek Federasyonu'ndan ise 25 kişilik özel arama kurtarma birliği bu akşam Saraybosna'dan kara yoluyla deprem bölgesi için yola çıkarken, yarın da 17 kişi ve 2 kurtarma köpeğinin bulunduğu ekibin hava yolu ile Türkiye'ye gideceği aktarıldı.