Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 bini aştı
Kaynak: AA
Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 39 bin 55'e yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 416 bin 988 Kovid-19 testi yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 192 artarak 41 bin 404'e çıktığı kaydedildi.
Ülkede halen 2 bin 124 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 39 bin 55'e ulaştığı ifade edildi.
Gana'da şimdiye kadar 215 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.
Kovid-19 vakalarının düşüş göstermesi nedeniyle yakında uluslararası uçuşların başlatılacağı duyuruldu.
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