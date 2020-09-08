  • BIST
    1096.81
  • Dolar
    7,4563
  • Euro
    8,8292
  • Altın
    462,4260
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Park halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun emanetine gözü gibi bakıyor
Irak'ın kara sınır kapılarından ticari geçişler yeniden başlayacak
Türk Kızılay ve Katar Kızılayının Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine desteği sürüyor
ABD halkı, başkanlık tartışmalarını Trump'n kazanacağını düşünüyor
Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama
Batı Afrika bloku Mali'de sivil geçiş için 15 Eylül'e kadar süre verdi
Serena Williams ABD Açık'ta çeyrek finalde
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye baskın! Evindeki maymunu yasadışı yollarla elde ettiği ortaya çı ...
'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
ABD Başkanı Trump'tan aşı açıklaması: Büyük sürprizle karşılaşabilirsiniz!
KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı
Trump: Pentagon'un başındakiler beni sevmiyordur, onlar savaştan başka bir şey istemiyor
Görüntüler tepki çekmişti! 'Çiğ köfteli' maganda yakalandı
Quaresma, Portekiz ekibi Vitoria'ya transfer oldu
Macron, Uygur Türklerine yönelik baskıları kınadı
Yunanistan'daki mülteci kampındaki koşullar Berlin'de protesto edildi
TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledi
Ruhani'den ABD'ye suçlama! 'Yıllardır peşindeler'
Mardin'in Midyat ilçesinde trafik kazası
UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı
15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker hayatını kaybetti
Katar: BAE ablukayla 'Katarlılara mümkün olan en büyük acıyı çektirmeyi' hedefledi
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 34 milyar liraya yaklaştı
08 Eylül 2020 Salı 00:04:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 00:04:00

Batı Afrika bloku Mali'de sivil geçiş için 15 Eylül'e kadar süre verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu, Mali'de sivil ve siyasi geçişin 15 Eylül'e kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 57. olağan zirvesi için Nijer'in başkenti Niamey'de toplandı.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, açılış konuşmasında, Mali'de demokratik kurumların yeniden tesisine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Issoufou, ECOWAS'ın Mali'ye yardım etmesi için askeri cuntanın da kendilerine yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zirve sonunda yayımlanan bildiride de askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) 15 Eylül'e kadar sivil cumhurbaşkanı ve başbakanı belirlemesi gerektiği bildirildi.

Darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, ECOWAS'a üye 14 ülke, Mali'yle hava ve kara sınırlarını kapatarak ekonomik ve ticari faaliyetlerini durdurmuştu.

YAPTIRIMLARIN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Zirvede, bu yaptırımların da devam etmesine karar verildi.

ECOWAS, daha önce yaptığı açıklamalarda, yaptırımların ancak sivil ve siyasi geçiş süreci sağlanırsa kademeli olarak kalkacağını bildirmişti.

CNSP de 5-6 Eylül'de başkent Bamako'da, siyasi partiler, muhalefet platformu M5 RFP, gazetecilik örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmiş, görüşmelerin bu hafta içinde de devam edeceği açıklanmıştı.

ASKERİ DARBE

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER