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Başörtülü öğrenciden rahatsız olan Fransız vekiller toplantıyı terk etti
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18 Eylül 2020 Cuma 07:49:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 07:49:00

Başörtülü öğrenciden rahatsız olan Fransız vekiller toplantıyı terk etti

Kaynak: AA

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Fransa'da milletvekillerinin de hazır bulunduğu bir toplantıya başörtülü öğrenci de katılınca, sağcı ve cumhuriyetçi vekiller toplantıyı terk etti.

Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk etti. İktidar partisi üyesi Lang, "Cumhuriyetçi değerler ile laikliğe bağlı feminist ve kadın hakları koruyucusu bir milletvekili olarak başörtülü birinin toplantımıza katılmasını kabul edemiyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk etti.

AA'nın haberine göre, Paris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin tartışıldığı parlamento toplantısında bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, öğrenci sendikası temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrıldı.

Lang daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin kalbi ulusal mecliste düzenlenen bir toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini savundu.

İktidar partisi üyesi Lang, "Cumhuriyetçi değerler ile laikliğe bağlı feminist ve kadın hakları koruyucusu bir milletvekili olarak başörtülü birinin toplantımıza katılmasını kabul edemiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum sırasındaki tepkiyi gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurguladı.

Mörch, başörtüsü etrafında oluşturulan sahte tartışmanın gençlerin geleceğinin ele alındığı bu toplantıyı zemininden kaydırmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Öğrenci birliği UNEF, 2018’de Maryam Pougetoux’yu sözcü olarak atadığında dönemin Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ve çok sayıda siyasi figürün eleştirisine maruz kalmıştı.

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