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23 Eylül 2020 Çarşamba 10:08:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 10:08:00

Başkan Erdoğan'ın konferans önerisine destek: Olumlu bir çağrıdır, katılmaya hazırız

Kaynak: AA

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunun açıklanmasını memnuniyetle karşıladı. Akıncı, "Bugün başlatılan sürecin barış ve istikrar yönünde gelişmesi Kıbrıs Türk halkı adına en samimi dileğimdir" derken, Başbakan Tatar, "Doğu Akdeniz konusunun tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınması önerisi son derece olumlu bir çağrıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlamasına yönelik kararın açıklanmasının, uzun süredir Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ortamında son derece olumlu ve memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Akıncı, "Öteden beri sorunların diyalog ve müzakere ile çözümlenmesini, doğal gaz konusunun gerginlik nedeni olmaktan çıkarılıp Doğu Akdeniz'in bir iş birliği havzasına dönüştürülmesini savunan birisi olarak bu gelişmenin her iki ülke halkına ve bölge barışına yararlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Bugün başlatılan sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyerek aynı vizyonla barış ve istikrar yönünde gelişmesi Kıbrıs Türk halkı adına en samimi dileğimdir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de enerji konusunda uluslararası bir konferansın toplanması çağrısının da olumlu adım olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak böylesi bir platformda yer almaya hazır olduklarını vurguladı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı son derece önemlidir"

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşme sonrası Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa Birliği'ne, Doğu Akdeniz konusunun Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınmasını önermesi son derece olumlu bir çağrıdır. Kanaatimizce böylesi bir toplantıda gerçekler görülür ve iş birliği anlayışının önemi anlaşılarak konulara yaklaşılırsa tarihsel dönüm noktası olabilir. Dolayısıyla bizler katılmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıklamasının da yerinde ve barışçı bir çağrı olduğunun altını çizen Tatar, bunun mutlaka iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Doğu Akdeniz" diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna video mesajla seslendiği konuşmasında ise "Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı burada tekrarlamak istiyorum. Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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