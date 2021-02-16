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16 Şubat 2021 Salı 12:17:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 12:17:00

Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a soruşturma açıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret içeren paylaşımlarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ırkçı Geert Wilders'la ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : başkan erdoğan wilders hakaret soruşturması
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