Başkan Erdoğan yarın BAE'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yarın iade ziyareti yapacak. Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

KALABALIK HEYET

Kalabalık bir heyetle yapılması planlanan ziyaretin ana gündemi ekonomik ilişkiler ve yeni yatırımlar olacak. Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir döneme girilirken, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlar Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen kasım ayında Türkiye ziyareti ile hız kazanmıştı. İlişkileri güçlendirmesi beklenen 2 günlük iade-i ziyaretin ilk günü Prens Al Nahyan, Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak.

BÖLGE YATIRIM MERKEZİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz BAE'nin Türk iş insanları için ihracat ve yatırım fırsatlarının yanında bölgenin ticaret merkezi olarak gelecek süreçte de önemini korumaya devam edeceğini vurguladı. Öz, şunları kaydetti: "Mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve halihazırdaki işbirliğinin yeni alanlara da yayılmasıyla Türk özel sektörü için yeni fırsatlar yaratılacaktır."

KULLANILMAYAN POTANSİYELİMİZ HAREKETE GEÇECEK

Öz, ziyaretin iki ülke ekonomik ilişkilerine sağlayacağı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu. BAE'nin dünyadan ithal ettiği başlıca ürünlerin elektrikli cihazlar, altın ve mücevher, makineler, otomotiv, enerji, plastikler, hava taşıtları, demir-çelik ürünleri olduğu bilgisini veren Öz, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ihracat potansiyeli hesaplamalarına göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatında kullanılmayan potansiyelin 1,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu dile getirdi.

EXPO'DA TOGG VE BAYRAKTAR TANITIMI

Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Dubai'de "Expo" fuarına katılarak bir konuşma yapacak. Türkiye ve Azerbaycan reyonlarını gezecek. Fuarda Türkiye'ye ait bölümde Bayraktar Akıncı TİHA ve yerli otomobil TOGG maketleri de yer alıyor.

KÖRFEZ'DE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

İletişim Başkanlığınca Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesi, "Geleceğe Bakış: Türkiye-BAE İşbirliği" başlıklı panel düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen panelde son dönemde Türkiye ve BAE ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve farklı alanlardaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi hususları görüşüldü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve BAE'nin bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz. Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik işbirliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.