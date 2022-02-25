NATO'dan Ukrayna zirvesi

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25 Şubat 2022 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 10:22:00

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulanmıştı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

Etiketler : NATO Devlet ve Hükümet Başkanları ukrayna türkiye
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