Başkan Erdoğan: Macron'a Kıbrıs için 'sen konuşamazsın' dedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesinde Doğu Akdeniz'de süren gerilimle ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz hakkında skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik eleştirilerini ikili görüşmede de yüzüne karşı söyledi. Erdoğan, "İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.” dedi.



Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi içine alan bir gerilim tırmanıyor. Bölgede Türkiye Yunanistan, İngiltere ve AB'nin söz hakkı varken Fransa'nın yaptığı açıklamalara Başkan Erdoğan sert tepki göstermişti.

G-20 Başkanlar zirvesi kapsamında Macron ile de görüşen Erdoğan bu sert tepkisini bu kez Fransız mevkidaşının yüzüne karşı yineledi.

"BAK" DEDİM... SEN KONUŞAMAZSIN



"Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti." diyen Erdoğan "Sayın Macron "niye bana bunları söyledin falan" demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; "Bak" dedim, "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın." dedi.