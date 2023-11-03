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03 Kasım 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 14:23:00

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e TOGG hediye etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti.

Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg'u inceleyerek sohbet etti.

TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ

Özel uçak "TC-TUR" ile Astana'dan Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'dan ayrıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kasım cömert tokayev togg
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