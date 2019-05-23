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23 Mayıs 2019 22:47 | Perşembe

Başkan Erdoğan karşıtı kampanyaya tepki yağdı

Avrupa Parlamentosu için Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ile oy toplayan Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Busch'un makalesi sosyal medyada tepki topladı.

İsveç Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Busch'un kaleme aldığı "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın olduğu Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) almayalım" başlıklı makale tepki çekti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Türkiye karşıtlığı ile oy kazanmaya çalışan Busch'un, SVD gazetesinde yayımlanan makalesi sosyal medyada eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Busch'un başka ülkeleri eleştirmek yerine kendi ülkesinin sorunlarına odaklanması gerektiği görüşünü paylaştı.  

Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın AB'ye değil, aksine Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu yorumunda bulunan kullanıcılar, 4 milyon Suriyelinin sınırda beklediğini ve Türkiye sayesinde Avrupa ülkelerinin rahat nefes aldığını ifade etti.

"AVRUPA KENDİSİNE KÖLE POLİTİKACILAR İSTİYOR"

"Jacques Radinson" isimli sosyal medya kullanıcısı, "Erdoğan, zamanında Türkiye'yi çok iyi yerlere getirdi. Bu nedenle Avrupa için popüler bir politikacı değil. Avrupa kendisine köle politikacılar istiyor." ifadelerini kullandı.

"Henrik Carlström" adlı kullanıcı, "Erdoğan'ı İsveç'in bir parçası olarak göstermek değil, nasıl popüler olduğunu anlamak zorundayız. (ABD Başkanı Donald) Trump ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile aynı. Ahlak polisi rolüne bürünerek kime nasıl yön vereceğimize karar vermek yerine diğer ülkelerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamalıyız." yorumunda bulundu.

"Dainiel Siziranyl" adlı kullanıcı da Busch'a "Susun lütfen, Hristiyan Demokratların Avrupa Parlamentosunda nasıl bir politika izleyeceğine konsantre olun." paylaşımıyla tepki gösterdi.

"ERDOĞAN'IN AB'YE İHTİYACI YOK, AB'NİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

"Daadir Likar" adlı kullanıcı, "Erdoğan, dünyanın en iyi lideri. Erdoğan'ın AB'ye ihtiyacı yok. AB'nin Erdoğan'a ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkati çeken "Muath Abukhader" isimli kullanıcı, "Lütfen biraz televizyonları takip edin. AB'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. Kendi ülkesini ekonomik anlamda büyüttü. Türkiye, Avrupa ülkeleri için ekonomik anlamda çok önemli bir hale geldi." yorumunu yaptı.

İsrail'in hiç eleştirilmediğini ifade eden "Issam Maarouf" isimli kullanıcı, "İsrail'i eleştirmeye hiç gücünüz yok. Filistinlilere her gün yaptıkları ortada. 18 yaşın altındaki yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail hapishanelerinde, buna yazacak bir şeyiniz yok mu? İkiyüzlülük." paylaşımıyla tepki gösterdi.

İsveçli kullanıcı Kjell-ake Wennström da "Erdoğan, sizin partinizin ismini dahi bilmez. Siz İsveç'teki sorunlarla ilgilenin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu belirten başka bir kullanıcı da "Erdoğan, sadece Türkiye'nin lideri değil, bütün Müslüman aleminin de lideri. Müslüman alemi onun yaptıklarını biliyor." yorumunda bulundu.

Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a dua eden "Ayan Muhammed" isimli kullanıcı, "Allah Erdoğan ve Türk halkını korusun. Erdoğan sadece Türkiye'nin lideri değil, birçok yardıma muhtaç ülkenin insanına yardım eden bir ülkenin lideri." yorumunu yaptı.

(AA)

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