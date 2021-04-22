  • BIST
    1343.75
  • Dolar
    8,2717
  • Euro
    9,9718
  • Altın
    475,2620
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan da katılacak... Bugün başlıyor
Taksim Camii'ne ilk kez asılan mahya ilgi odağı oldu
Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Kredi borçları yapılandırılacak
Türkiye şantaja boyun eğmedi
"Türkiye dünyaya şifa olacak"
Türkiye yeni tosuncuğu konuşuyor!
Baharı ‘Hissediyorum'
5 bin kitaplık kütüphane
Nereden geldiğini unutma
Kanarya Adaları'na uçtu
Nazlı için 8 psikologdan destek!
Bir milyon teşekkürü
Evde kimyager oldu
Türkiye'den müthiş bir hamle daha!
‘Prens'ler gibi çekim!
Türk SİHA'larına talip oldular
Hindistan'da rekor vaka sayısı! ABD'yi geçti...
Sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan dolayısıyla bugün başlıyor
Kardeş ülkeyle savunma iş birliği derinleşiyor
Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağışlar geri geliyor
Kamışlı'da rejimle YPG/PKK çatıştı
Suudi Arabistan'a silah satışını sınırlandırıyor
Kabızlığa doğal çare: karnıyarık otu
22 Nisan 2021 Perşembe 14:09:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 14:09:00

Başkan Erdoğan da katılacak... Bugün başlıyor

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak İklim Zirvesi bugün başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İklim Zirvesi'nde önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir." ifadesine yer verildi.

Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabahki ilk oturumda konuşacağı zirvenin açılışını ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak.

Etiketler : abd iklim zirvesi başkan erdoğan
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'
Feyza'ya gönderme yaptı

Feyza'ya gönderme yaptı
Aslıhan kuşların peşinde!

Aslıhan kuşların peşinde!
Seninle her yer cennet!

Seninle her yer cennet!
Cinsiyet partisi ne saçma!

Cinsiyet partisi ne saçma!
Teklif hayallerimin ötesindeydi

Teklif hayallerimin ötesindeydi
Muzo'yla geri dönüyor

Muzo'yla geri dönüyor
Kazancını çarçur etmemiş

Kazancını çarçur etmemiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER