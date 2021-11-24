VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Muş'ta kar ve sis etkili oldu
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Müslüme'in dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı?
Irak'ta Kerkük için kritik gün! "Türkiye varken böyle bir adım atılamaz"
İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!
İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!
Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu
Türkiye yağışlı havaya teslim!
6 bin kişiye istihdam müjdesi!
Başak Cengiz'in adı okulda yaşayacak
Aşka geldi
3 yıl sonra döndü
Yıldızlar taçlandı
Bostancı hazırlığı
24 Kasım 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 14:45:00

Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile gerçekleştireceği görüşme dünya basınında büyük ilgi çekti. Türkiye'ye geniş hacimli yatırım yapacağını duyuran El Nahyan'ın Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşme merakla bekleniyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sayılı saatler sonra Türkiye'ye gelecek olan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımlar da masada olacak. Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.

Yabancı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve El-Nahyan görüşmesini manşete taşıdı.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'ın dün duyurduğu yatırım haberinin ardından birçok gazete, yatırım hacminin büyüklüğünü duyurdu.

El Nahyan'ın, bu yılın başlarında Türkiye'de 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Başkan Erdoğan'a ilettiğini belirten MEA, yatırım miktarının en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğu detayını da paylaştı.

Türkiye'deki yatırım detayını gündemine taşıyan bir diğer yayın kuruluşu da Bloomberg oldu. Bloomberg, kritik ziyaretin iki ülke arasındaki bağları önemli ölçüde geliştireceğini vurguladı.

Manşetten duyurduğu haberinde Bloomberg, "BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire de, görüşmeyi gündeme taşıyan yayın kuruluşlarından oldu. El Nahyan'ın Başkan Erdoğan'ın davetiyle önemli bir ziyaret yaptığını vurgulayan El Cezire büyük ticaret hacmi ışığı altında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları beraberinde getireceğini vurguladı.

Yunan Kathimerini gazetesi de, iki ülkenin ilişkilerine olumlu yönde önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Etiketler : Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bae türkiye Muhammed bin Zayed el Nahyan
Bir kabadayının yaşam öyküsü

Bir kabadayının yaşam öyküsü
Göğe bakarak geldi kızımız

Göğe bakarak geldi kızımız
Davasından vazgeçti

Davasından vazgeçti
Yoğun bakıma kaldırıldı

Yoğun bakıma kaldırıldı
Bebek mi? Göbek mi?

Bebek mi? Göbek mi?
Sanatçılar alkışı sevmeli

Sanatçılar alkışı sevmeli
Çocuk provası

Çocuk provası
Hülya eşimden özür diledi

Hülya eşimden özür diledi
‘Destan'sı prodüksiyon

‘Destan'sı prodüksiyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER