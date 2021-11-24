Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sayılı saatler sonra Türkiye'ye gelecek olan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımlar da masada olacak. Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.

Yabancı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve El-Nahyan görüşmesini manşete taşıdı.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'ın dün duyurduğu yatırım haberinin ardından birçok gazete, yatırım hacminin büyüklüğünü duyurdu.

El Nahyan'ın, bu yılın başlarında Türkiye'de 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Başkan Erdoğan'a ilettiğini belirten MEA, yatırım miktarının en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğu detayını da paylaştı.

Türkiye'deki yatırım detayını gündemine taşıyan bir diğer yayın kuruluşu da Bloomberg oldu. Bloomberg, kritik ziyaretin iki ülke arasındaki bağları önemli ölçüde geliştireceğini vurguladı.

Manşetten duyurduğu haberinde Bloomberg, "BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire de, görüşmeyi gündeme taşıyan yayın kuruluşlarından oldu. El Nahyan'ın Başkan Erdoğan'ın davetiyle önemli bir ziyaret yaptığını vurgulayan El Cezire büyük ticaret hacmi ışığı altında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları beraberinde getireceğini vurguladı.

Yunan Kathimerini gazetesi de, iki ülkenin ilişkilerine olumlu yönde önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.