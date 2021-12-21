Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kutladı

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21 Aralık 2021 Salı 20:54:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 20:54:00

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u göreve başlamasından dolayı kutladı

Kaynak: AA

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ile Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Olaf Scholz Almanya Türkiye
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