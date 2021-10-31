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31 Ekim 2021 Pazar 00:14:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 00:14:00

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Kaynak: AA

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ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Etiketler : Almanya Şansölyesi ABD Joe Biden
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