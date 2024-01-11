VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Harekat ve operasyon bölgelerinde telefon kullanımı yasaklandı
MSB: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'in soykırım davası başladı
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek
Sınav süreçlerinde "yapay zeka" kullanımının yol haritasını açıkladı
"KKTC'yi dünyadan koparmayı başaramayacaklar"
11 Ocak 2024 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 12:00:00

Basın ve insan hakları örgütleri Biden'a Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Basın özgürlüğü ve insan hakları kuruluşları, ABD Başkanı Joe Biden'a, 7 Ekim'den bu yana 23 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gazetecilerin korunması çağrısında bulundu.

Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) yanı sıra Freedom House, Basın Özgürlüğü Vakfı, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Columbia Üniversitesinin Knight First Amendment Enstitüsü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler, Başkan Biden'a mektup yazdı.

İsrail, Gazze ve Lübnan'da 7 Ekim'den bu yana en az 79 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü kaydedilen mektupta, "Yönetiminizin, çatışmalarda gazetecilerin öldürülmesine ilişkin hesap verme süreçlerini etkili biçimde takip etmek ve olayları haber yapan yerel ve uluslararası gazetecileri korumak ve desteklemek için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta, Biden'dan gazetecilerin öldürülmesine ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmaları desteklemesi ve Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile de dahil olmak üzere İsrail güçlerince gazetecilerin öldürülmesi konusunda süren cezasızlık düzenine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Biden'a İsrail'e Amerikan silah ve askeri yardımının nihai kullanımına ilişkin kapsamlı, şeffaf ve kamuya açık değerlendirmeler yapması çağrısı da yapılan mektupta, İsrail ve Mısır'ın uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi ve İsrail'in iletişim kesintilerine son vermesi talep edildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'de başlayan saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 115'e yükseldiği bildirilmişti.

Etiketler : israil gazze gazeteci joe biden
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX