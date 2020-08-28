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28 Ağustos 2020 Cuma 07:36:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 07:43:00

Basim Naim: İsrail cellat iken kurban oluyor

Kaynak: AA

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Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'deki duruma ilişkin İsrail yanlısı konuşmasını şaşkınlık yarattı. Hareketin Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyelerinden Basim Naim, "Mladenov, Filistin'deki durumu, İsrail'in uydurduğu hikayeye hizmet edecek şekilde anlatmaya çalışıyor. Burada İsrail cellat iken kurban oluyor. Mladenov, onun konumunda olan bir kişinin görmezden gelemeyeceği gerçeklere gözlerini kapatıyor." dedi.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'deki duruma ilişkin İsrail yanlısı konuşmasını şaşkınlıkla karşıladığını açıkladı.

Hareketin Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyelerinden Basim Naim, yaptığı yazılı açıklamada, "Mladenov, Filistin'deki durumu, İsrail'in uydurduğu hikayeye hizmet edecek şekilde anlatmaya çalışıyor. Burada İsrail cellat iken kurban oluyor. Mladenov, onun konumunda olan bir kişinin görmezden gelemeyeceği gerçeklere gözlerini kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin uluslararası yasalara göre işgal altında bir bölge, İsrail'in de işgalci güç olduğunu belirten Naim, Tel Aviv yönetiminin, uluslararası hukuka göre, bu bölgedeki sivillerin yaşamından ve ihtiyaçlarının giderilmesinden sorumlu bulunduğunu kaydetti.

Gazze'deki durumun kötüleşmesinin sebebinin İsrail olduğuna dikkati çeken Naim, "Gazze'nin içinden geçtiği şartlar çok kötü. Hayatın her alanında tam bir çöküş yaşanabileceği alarmı veriyor. Durum patlama noktasına gelebilir ve herşey kontrolden çıkabilir." ifadelerine yer verdi.

Filistin halkının başvurduğu direniş yöntemlerinin, uluslararası hukukun tanıdığı meşru haklar olduğunu belirten Naim, aynı zamanda uluslararası yasalara yönelik ihlallere cevap niteliği taşıdığını aktardı. Naim, İsrail ablukası ve işgali nedeniyle Gazze'de yaşanan trajediye son verilmesi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, salı günü BMGK'da yaptığı konuşmada, askeri faaliyetler ile Gazze'den İsrail tarafına gönderilen "yanan balonların" taraflar arasındaki düzenlemeleri (varılan ateşkesi) baltaladığını söylemişti.

Hamas ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin, Tel Aviv yönetimini ablukayı hafifletmeye zorlamak için sınırın İsrail tarafına "yanan balonlar" gönderdiğini belirtiyor.

İsrail, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek son günlerde Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırmış ve Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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