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10 Mayıs 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 17:00:00

Başbakan'ın dinlendiği ortaya çıkmıştı: İspanya'da istihbarat teşkilatı başkanı görevden alındı

Kaynak: Star Gazetesi

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İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Katalan ayrılıkçı liderlerinin cep telefonlarının hacklenmesinin ardından, ülkenin istihbarat teşkilatı direktörü Paz Esteban görevden alındı.

İspanyol medyası, Başbakan Pedro Sanchez ve Katalan ayrılıkçı liderlerinin cep telefonlarının hacklenmesinin ardından, ülkenin istihbarat teşkilatı direktörü görevden alındığını bildirdi.

İspanya'nın CNI istihbarat teşkilatına başkanlık eden ilk kadın olan Paz Esteban, geçen hafta telefon korsanlığı skandalı nedeniyle sorgulanmak üzere bir meclis komitesinin önüne çıktı.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Paz Esteban görevden alındı.

AFP'nin temasa geçtiği başbakanlık ofisi, El Pais gazetesi ve bazı haber sitelerinde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

Hükümet, Salı günü yapılacak kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleneceğini, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve CNI istihbarat teşkilatınından yetkililerin görüştüğünü belirtiliyor.

Medya, toplantılara katılan bazı isimlerin 'Katalan ayrılıkçıların CNI tarafından gözetlendiğini, ancak bu gözetlemenin her zaman mahkeme onayıyla olduğunu söylediğini' ileri sürdü.

Öte yandan Medyanın atıfta bulunduğu hükümet kaynakları, hükümetin casusluktan 'haberdar edilmediğini' söyledi.

Skandal, Nisan ayında, Kanadalı siber güvenlik gözlemcisi Citizen Lab'in, Katalan ayrılıkçı hareketiyle bağlantılı 60'tan fazla kişinin telefonlarının Pegasus casus yazılımı kullanılarak dinlendiğini söylemesiyle patlak verdi.

Hükümetin 2 Mayıs'ta Sanchez ve Robles'ın telefonlarının, Mayıs ve Haziran 2021'de İsrail şirketi NSO grubu tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus tarafından saldırıya uğradığını açıklamasının ardından, durum daha da ciddileşti.

Etiketler : Başbakan Pedro Sanchez Pegasus casus yazılımı Sanchez ve Robles
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