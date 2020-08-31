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31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:28:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:29:00

Başbakan Shinzo Abe istifa etmişti! Japonya'da gözler yarında

Kaynak: İHA

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Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından, iktidar partisi LDP'de yeni lider arayışı başladı. Ülkenin yeni başbakanını da belirleyecek seçime dair detayların ise yarın netleşmesi bekleniyor. Adaylar arasında eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba, eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ve mevcut Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'nın isimleri öne çıkarken, seçimin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin geçtiğimiz cuma günü sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıklamasının ardından gözler ülkenin yeni başbakanının kim olacağı sorusuna çevrildi. Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğindeki koalisyonun parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle başbakanlık görevini de üstlenecek olan yeni parti liderinin seçimi için Japonya’da siyasi kulisler hareketlendi. Adaylar arasında eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba, eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ve mevcut Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga’nın isimleri öne çıkarken, seçimin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga seçim usulü ya da kendi adaylığı hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, yarın LDP kurmaylarının bir araya geleceği toplantıda lider seçim süreci ve adaylara dair detayların netleşmesi bekleniyor. LDP’nin yeni başkanlık seçimi için öne çıkan tarihin ise 14 Eylül olduğu ifade ediliyor.

SÜRPRİZ KARAR

Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz cuma günü sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıklamış, Japon ve dünya kamuoyunda sürpriz olarak karşılanan hamlenin ardından iktidar partisi LDP ve Japonya’nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmişti. Abe, yeni başbakan seçilene dek görevde kalacağını belirtmişti.

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