Pakistan'da okullarda Türkiye ve Suriye için bağış kampanyası başlatıldı

Pakistan'da okullarda Türkiye ve Suriye için bağış kampanyası başlatıldı

Pakistan Eğitim Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, Başbakan Şerif'in talimatının ardından okullarda bağış kampanyası başlatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Bakan Hüseyin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yaraları sarılana kadar kampanyanın süreceğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığından Dr. Gulam Ali Mallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak bugün İslamabad'da 5 okulda başlatılan yardım kampanyasının ülke geneline yayılacağını söyledi.

Bugün düzenlenen kampanyada öğretmen ve öğrenciler, okullarda oluşturulan bağış kutuları aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek oldu.

Öte yandan, Pencap Üniversitesi, Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ve Mazen Okullarında da Türkiye'ye destek kampanyaları sürüyor.