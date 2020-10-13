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13 Ekim 2020 Salı 20:16:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 20:16:00

Barrett'ten 'kimseye taahhüt vermedim' açıklaması

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett, 2020 başkanlık seçimleri ve tartışmalı diğer konulara dair kimseye taahhütte bulunmadığını belirtti.

Barrett, Liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Yüksek Mahkeme yargıçlığı pozisyonu için Senato'da yapılan onay oturumunun ikinci gününde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump yönetiminin, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen yurttaşlara devlet destekli sağlık sigortası ve bakımı sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptal girişimine ilişkin düşünceleri sorulan Barrett, kendisinin bu konuda Trump'a herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyledi.

Barrett, "Kesinlikle buna dair hiçbir şey konuşmadık. Zaten sorulmuş olsaydı oldukça kısa bir konuşma olurdu." dedi.

"KİMSEYE ÖN TAAHHÜTTE BULUNMADIM"

Liberal ana akım medya tarafından "aşırı muhafazakar olmakla" suçlanan Barrett'in, eşcinsel evlilik, kürtaj ve başkanlık seçimi gibi tartışmalı konularda yöneltilen sorulara net cevaplar vermemesi demokrat senatörlerin tepkisine neden olurken, Barrett şunları kaydetti:

"Sorularınızı ve neden sorduğunuzu tamamen anlıyorum. Seçim de dahil olmak üzere, bu konulara önceden taahhüt veremem veya bir tutuma sahip olduğumu söyleyemem çünkü herhangi net bir ajandam yok. Kimseye ön taahhütte bulunmadım. Bu konularda net bir mahkeme süreci yürütülmeden neyi kabul edip, neyi reddedeceğim konusunda fikir belirtemem."

Bugün ve çarşamba günü, Barrett ve senatörler arasında "ikili sorgulama" şeklinde devam edecek oturumda, perşembe günü dışarıdan tanıklar davet edilecek ve bu kişiler Barrett'in adaylığına destek veya muhalefet olarak ifade verecek.

BARRETT'İN ADAYLIĞI TRUMP İÇİN KRİTİK

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada yaşadı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle tamamladı.

Evli olan Barrett, akademik alanda ve hukuk alanında birçok görevde bulundu. Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi.

31 Ekim 2017'de Senatonun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

Barrett'in, oturumların ardından onaylanması ve seçim öncesinde mahkemedeki koltuğuna oturması durumunda Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak biçimlenecek.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.

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