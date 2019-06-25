Baronların villaları yoksulu doyuracak

KAÇIŞ TÜNELLERİ BİLE VAR

Meksika’da geçen yıl aralık ayında göreve gelen Devlet Başkanı López Obrador'un seçim vaatlerinden biri de uyuşturucu baronlarının mal varlıklarına el konulması ve buradan elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasıydı. Başkan Obrador sözünü tuttu. Uyuşturucu kartellerinin liderlerinden ele geçirilen yüzme havuzlu ve 'kaçış tünelli' lüks evler, açık artırmaya çıkarıldı. Mexico City'de yapılan ve 27 mülkün satışa sunulduğu müzayedeye ilgi yoğun oldu.

SAHİBİ DAİREDE ÖLDÜRÜLDÜ

Bunlar arasında, büyük bir çiftlik ve geçen ay bir kartel liderinin öldürüldüğü daire de bulunuyor. Müzayedede evlerden 9’u satıldı. Meksika medyasına göre, satıştan 56.6 milyon peso (yaklaşık 3 milyon dolar) elde edildi. Gelirin, Guerrero eyaletinde uyuşturucu çetelerinin şiddetinden etkilenen yoksul mahallelere harcanacağı belirtildi. Lopez Obrador, müzayededen önce yaptığı açıklamada, “Alıcılar, aynı zamanda yoksulluk ve dışlanmışlık yüzünden mağdur olan insanlara da yardım etmiş olacak” demişti.

Meksika’da mayıs ayı sonunda da benzer bir müzayede düzenlenmiş ve aralarında bir Lamborghini'nin de olduğu lüks arabalar ve evlerin satışından, 1.5 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı.