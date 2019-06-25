Baronların villaları yoksulu doyuracak
Meksika'da uyuşturucu kartellerinin liderlerinden ele geçirilen 27 lüks ev, açık artırmayla satılıyor. Aralarında bir baronun öldürüldüğü dairenin de bulunduğu evlerden gelecek para yoksullara dağıtılacak.
KAÇIŞ TÜNELLERİ BİLE VAR
Meksika’da geçen yıl aralık ayında göreve gelen Devlet Başkanı López Obrador'un seçim vaatlerinden biri de uyuşturucu baronlarının mal varlıklarına el konulması ve buradan elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasıydı. Başkan Obrador sözünü tuttu. Uyuşturucu kartellerinin liderlerinden ele geçirilen yüzme havuzlu ve 'kaçış tünelli' lüks evler, açık artırmaya çıkarıldı. Mexico City'de yapılan ve 27 mülkün satışa sunulduğu müzayedeye ilgi yoğun oldu.
SAHİBİ DAİREDE ÖLDÜRÜLDÜ
Bunlar arasında, büyük bir çiftlik ve geçen ay bir kartel liderinin öldürüldüğü daire de bulunuyor. Müzayedede evlerden 9’u satıldı. Meksika medyasına göre, satıştan 56.6 milyon peso (yaklaşık 3 milyon dolar) elde edildi. Gelirin, Guerrero eyaletinde uyuşturucu çetelerinin şiddetinden etkilenen yoksul mahallelere harcanacağı belirtildi. Lopez Obrador, müzayededen önce yaptığı açıklamada, “Alıcılar, aynı zamanda yoksulluk ve dışlanmışlık yüzünden mağdur olan insanlara da yardım etmiş olacak” demişti.
Meksika’da mayıs ayı sonunda da benzer bir müzayede düzenlenmiş ve aralarında bir Lamborghini'nin de olduğu lüks arabalar ve evlerin satışından, 1.5 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'nin hamlesi sonrası tarihi açıklama: Sonsuza dek kapandı!
- Washington Post'tan Trump'a sert sözler: ABD için 'temizlenemez bir leke!'
- Zarif'ten "B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor" uyarısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Japonya'da görüşecek
- Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi