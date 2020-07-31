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31 Temmuz 2020 Cuma 13:55:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 13:55:00

Barış Pınarı Bölgesi'nde ilk Kurban Bayramı

Kaynak: AA

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Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan bölgede, halk ilk Kurban Bayramı namazını eda ederken, bir yandan da huzur ortamını bozmaya çalışan terör eylemlerinden endişe duyuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki halk, ilk Kurban Bayramı'nı terörden uzak karşıladı.

Rasulayn ilçesinde Zahra Cami İmamı Necmeddin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı namazına katılımın terör saldırıları endişesi nedeniyle az olduğunu söyledi.

Muhammed, "İnsan doğal olarak korkuyor. O yüzden çok kalabalık olmadı. Bayram tekbirlerini yerine getirdik. Kardeşlik ve ilçede yaşayanların tek el olmasının çağrısını yaptık ve önemini vurguladık." dedi.

Rasulaynlı kasap Ebu Abdullah ise "Bu yıl, terör patlamalarından korkan halk, kabristana bile gidemedi. Bu sebeple insanlar Kurban Bayramı vecibelerini olması gereken gibi yerine getiremedi." diye konuştu.

Camideki bayram namazına katılımın iki sıradan fazla olmadığını belirten Abdullah, her bayram ilçede 200 ile 300 arası kurban kesildiğini ancak bu yıl kesimlerin terör saldırılarından etkilendiğini söyledi.

Rasulayn ve Tel Abyad terörden arındırılmıştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri, 12 ve 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Tel Abyad ilçesinde 7 Temmuz'da düzenlenen terör saldırısında 6, Rasulayn ilçesinde 23, 26 ve 28 Temmuz'da düzenlenen terör saldırılarında da 8 sivil hayatını kaybetmişti.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak, bölgedeki barış ve istikrarı hedef alıyor.

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