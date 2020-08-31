  • BIST
    1078.61
  • Dolar
    7,3621
  • Euro
    8,7923
  • Altın
    466,8230
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron görüştü
Başkan Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Bartın Üniversitesinde üretilen enzim pandemi ile mücadeleye katkı sağlayacak
Cezaevlerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile alınacak
Zonguldak'ta düğünlere süre kısıtlaması getirildi
Yunan ateşle oynuyor! Silahlandırdığı Doğu Ege adalarında Lozan ve Paris antlaşmalarını çiğnedi
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 251'e yükseldi
Hariri suikastı failinin yargılandığı ikinci davada duruşma 16 Eylül'de yapılacak
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Başkan Erdoğan Dereli'nin ardından selden zarar gören Doğankent ilçesine ziyarette bulundu
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
Avrupalı liderler Kovid-19 ve Brexit sonrası Avrupa'yı ele aldı
ABD'deki başkanlık yarışında Biden önde, Trump arayı kapatıyor
Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Düğün konvoyundan ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Belarus'taki gösterilerde 173 kişi gözaltına alındı
Dünya Bankası: Beyrut'taki patlama 4,6 milyar dolara varan fiziksel hasara neden oldu
THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
Macron, Fransız işgalinin Lübnan'a istikrar getirmeyen yönetim sistemi üzerinden rol almak istiyor
Şifalı diye içilen suyun mikrop saçtığı ortaya çıktı
FETÖ'cü 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu
Abu Dabi'de patlama: 2 ölü
Yunanistan'ın Fransa ile yeni bir anlaşma imzalayacağı iddia edildi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:48:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:48:00

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 251'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yapılan açıklamada, ayrıca 57 binden fazla kişinin kirli suların yol açtığı hastalıklara yakalandığı belirtildi.

Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 251’e çıktığı bildirildi.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Haziran'dan bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde 251 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, 57 binden fazla kişinin kirli suların yol açtığı hastalıklara yakalandığı belirtildi.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde yüzbinlerce kişinin yerlerinden olduğu ifade edilen açıklamada, yaklaşık 5 milyon kişinin afetten etkilendiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan, sel felaketi nedeniyle tarımsal ürünlerdeki zararın 156,6 milyon doları bulduğu kaydedildi.

BM VE AB'DEN BANGLADEŞ'TEKİ SEL MAĞDURLARINA YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Koordinasyon Ofisinden 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı sel ve diğer doğal afetler nedeniyle muhtaç 1 milyondan fazla kişiye yardımcı olmak için 40 milyon dolarlık bir müdahale planı başlatıldığı bildirilmişti.

Avrupa Birliği (AB) ise bölgeye yönelik 1,94 milyon dolar yardım sağlanacağını açıklamıştı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

ASYA MUSONU

Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da etkili muson yağışları, yaz mevsiminde Umman Denizi, Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu'nda denizdeki havanın daha serin olması nedeniyle ısınan Asya kara kütlesinin alçak basınç alanı oluşturmasıyla nemli hava kütlesinin denizden karaya doğru taşınması sonucu meydana geliyor.

Yaz mevsiminde Hint Okyanusu üzerinde ortalama sıcaklık 25 santigrat dereceyken, karalarda 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Denizden karaya doğru esen rüzgarlarla taşınan bulut kütleleri Himalaya Dağları'na kadar olan kıyı kesiminde mevsimsel yağışlara yol açıyor. Yağışlar, Hint alt kıtası, Hindi Çini ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin, Kore Yarımadası ve Japonya'ya kadar olan bölgede etkili oluyor.

Ancak yağışların en yoğun etkilediği bölge, hava kütlesinin kuzeydeki Himalaya Dağları ile karşılaşarak sıkıştığı Hindistan, Nepal, Butan, Bangladeş, Myanmar'ı kapsıyor. Bu bölgede yağışlar, zaman zaman on binlerce insanın evlerini terk etmesine neden olan sel felaketlerine yol açıyor.

Arapça "mevsim" anlamına gelen "muson" sözcüğü, yağışların mevsimlik olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Muson yağışları denildiğine akla ilk "Asya musonu" gelse de bunun dışında ABD'nin güneybatı kıyılarını ve Meksika'yı etkileyen "Kuzeybatı Pasifik Musonu" olarak adlandırılan yağışlar bu türden mevsimsel yağışlar arasında yer alıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER