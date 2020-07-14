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14 Temmuz 2020 Salı 18:15:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 18:15:00

Bangladeş'te seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

Kaynak: AA

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Bangladeş'in çeşitli kesimlerinde meydana gelen seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı ya da evlerini terk etti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan yapılan açıklamada, "Binlerce kişinin, bu haftanın başından itibaren daha yüksek yere sığınmak için evlerini terk etmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, seller nedeniyle 1 milyondan fazla Bangladeşlinin mahsur kaldığı kaydedildi.

Rangpur bölgesinden kurtarma ve rehabilitasyon görevlisi A.T.M. Akhteruzzman da Teesta Nehri havzası boyunca yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin mahsur kaldığını belirtti.

Su Geliştirme Kurulundan yetkili mühendis Arifuzzman Bhuiyan, ülkedeki 64 bölgenin 20'sinde büyük nehirlerdeki su seviyesinin yer yer yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte Bangladeş'in orta, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde pek çok yeni bölgenin su taşkınlarından etkilendiğini söyleyen Bhuiyan, "Durum kötüye gidiyor. En kötüsü de sellerin bu yıl uzaması ki bu kötüye işaret." dedi.

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